Пентагон: тепер до крамниць на військових базах США дозволено вхід в спортивних штанях та леггінсах

З понеділка Міністерство оборони США спростило дрес-код для покупців у крамницях на американських військових базах. Таке рішення вийшло за підписом очільника Пентагону Марка Еспера, повідмовляє оборонне видання The Military Times.

«Спортивний одяг дозволяється носити клієнтам магазинів та пунктів обміну (а також їхніх підрозділів) на всіх об‘єктах Міністерства оборони США», - йдеться в рішенні.

Тепер покупці цих магазинів можуть приходити в тренувальному одязі, шортах, або штанах для йоги.

Все ж, одяг має бути «чистим, доречним та в доброму стані, відповідно скромним».

Видання зауважує, що така вказівка відповідає загальній стратегії Еспера, з часу, коли він очолював Сухопутні сили США. Тоді він скасував інструктаж для солдатів перед вихідними і послабив вимоги до тренувальної форми.

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