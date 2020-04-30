Епідемія - не виправдання для обмежень діяльності спостерігачів на Донбасі. Заяви Німеччини, Великої Британії

Епідемію коронавірусу не можна використовувати, щоб виправдати створення перепон для міжнародних спостерігачів, які спостерігають за дотриманням режиму припинення вогню на сході України. Про це міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас оголосив у четвер після зустрічі в Нормандському форматі, проведеному в режимі відеоконференції, пише Reuters.

Він закликав надати безперешкодний доступ для спостерігачів ОБСЄ. «Занепокоєння щодо здоров‘я під час пандемії, не повинні використовуватись в якості виправдань», - заявив Маас.

Велика Британія також закликала забезпечити безперешкодний доступ для спостерігачів на неконтрольовану урядом територію України.

«Обмеження доступу продовжують спричиняти непереборні проблеми для діяльності Спостережної місії ОБСЄ на територіях України неконтрольованих урядом», - йдеться в дописі делегації Великої Британії в ОБСЄ.

Міністри закордонних справ країн-учасниць Нормандського формату, включаючи Україну, Францію, Німеччину та Росію, обговорили виконанні домовленостей досягнутих під час саміту Нормандського формату в Парижі.

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