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СММ ОБСЄ зафіксувала 594 випадки порушення режиму припинення вогню в Донецькому регіоні

Фото для ілюстрації: машини ОБСЄ, 2016 рік

США в ОБСЄ закликали всі сторони у світлі посиленої напруженості ситуації, забезпечити СММ безперешкодний доступ, згідно з домовленостями

У своєму звіті від 3 квітня Спостережна місія ОБСЄ повідомляє, що вона зафіксувала 594 випадки порушення режиму припинення вогню, включаючи 453 вибухи. За попередній період було зафіксовано 225 порушень режиму припинення вогню в регіоні.

В Луганському регіоні СММ зафіксувала 427 випадків порушення режиму припинення вогню, включаючи 58 вибухів. За попередній період було зафіксовано 31 випадок порушення припинення вогню в регіоні, йдеться в повідомленні.

В суботу очільниця ОБСЄ Анна Лінде обговорила ситуацію з безпекою в Україні з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

«Як голова ОБСЄ я повною мірою поважаю суверенітет та територіальну цілісність України а також консолідацію режиму припинення вогню, узгодженого в липні 2020 року», - написала Лінде у повідомленні в соцмережах.

У розмові з Лінде Кулеба підкреслив, що «нині важливі чіткі та сильні дипломатичні сигнали, аби демотивувати Москву від подальших деструктивних кроків», йдеться у дописі посадовця.

Напередодні, в п‘ятницю делегація США в ОБСЄ закликала всі сторони у світлі посиленої напруженості ситуації, забезпечити СММ безперешкодний доступ, згідно з домовленостями.

Заяву було видано після повідомлення СММ ОБСЄ від 2 квітня про те, члени очолюваних Росією збройних формувань заборонили проїзд СММ у пункті пропуску поблизу Олександрівки, Донецької області.

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