Суд у Делавері продовжить провадження у справі «Приватбанку», після рішень в Україні

Суд американського штату Делавер продовжить розгляд справи за звинуваченнями у можливому відмиванні у США коштів, виведених злочинним шляхом з українського «Приватбанку», після розгляду відповідних справ в українських судах, йдеться в повідомленні віце-канцлера суду штату Делавер Джозефа Слайтса.

Слайтс відзначив, що «якби суд продовжив провадження цієї справи зараз, він мав би приймати рішення з питань українського права в той же час, як ці питання розглядаються суддями - експертами в цьому праві».

Слайтс заявив, що попри часткову призупинку провадження, він «продовжить розгляд певних процедурних питань».

Обвинувачені у справі, серед яких Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, клопотали про відхилення справи, або відтермінування її розгляду.

«Приватбанк» привітав рішення суду у своєму прес-релізі.

«ПриватБанк вітає рішення суду, яким клопотання про припинення розгляду справи на підставі forum non conveniens було відхилено повністю та очікує на встановлення швидкого графіку подальшого розгляду справи. Розгляд справи продовжується, тепер суд перейде до вирішення низки проміжних процесуальних питань, що наблизить справу до судового засідання по суті», - йдеться в заяві.

Також у націоналізованому «Приватбанку» відзначили, що задля зебпезченення вимог на суму більше 600 млн дол, «суд задовольнив клопотання ПриватБанку та виніс наказ про збереження активів (status quo order), яким наклав заборону на будь-які дії поза межами звичайної господарської діяльності з різноманітними активами відповідачів у США».

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