Міннесота, Філадельфія, Сан-Франциско на офіційному рівні відзначили День незалежності України

В низці американських регіонів 30-ту річницю незалежності України відзначили на офіційному рівні.

24 серпня 2021 року офіційно визнається Днем України у Філадельфії. Таку прокламацію під звук українського гімну виголосив мер міста на церемонії до святкування 30-ої річниці Незалежності України, що відбулась у місті 24 серпня.

День вшанування незалежності України відзначили і у штаті Міннесота. Відповідну прокламацію видав гебурнатор штату Тім Уолц. Він відзначив внесок української діаспори в розбудову незалежності України а також в побудову добробуту штату Міннесота.

«Українці та українські американці невтомно працювали над втіленням давньої мрії незалежності», - йдеться в прокламації.

«Українські американці в Міннесоті продовжують робити значний внесок у розвиток мистецтв, науки, бізнесу, медицини та освіти Міннесоти... через більш ніж 100 років після імміграції до цієї величної нації, з якою вони поділяють спільні цінності США та України щодо свободи, демократії та верховенства права».

«День українсько-американської дружби та спадку» встановила 24 серпня 2021 року мер Сан-Франциско Ландон Брід. Вона підкреслила важливість культурних та освітніх обмінів між двома країнами.

Мер міста Бінгемптон штату Нью-Йорк також видав прокламацію на честь Дня незалежності України. Місцева українська громада відзначила цей день підняттям прапора, пише місцеве видання 12 News.

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