ВМС США супроводили нафтовий танкер, що постраждав від смертоносного нападу

Два кораблі американських ВМС супроводили нафтовий танкер до безпечного порту в Індійському океані, після того, як на танкер було здійснено напад, повідомили ВМС США.

«Сили ВМС США відповіли на сигнал 30 липня про надзвичайну ситуацію після того, як на торговельне судно було скоєно напад в міжнародних водах Арабського моря, - наводить Інститут мореплавства США текст заяви 5-го флоту. - Після прибуття, сили США побачили свідчення нападу».

Танкер Mercedes Street, що належить японській компанії, діє під прапором Ліберії і перебуває в управлінні ізраїльської Zodiac Maritime.

Від нападу, здійсненого в четвер, поблизу узбережжя Оману, загинуло двоє членів команди танкера. Танкер йшов без вантажу.

На борту судна перебувають американські експерти з вибухівки. Вони зазначають - ймовірно, напад було здійснено з дрона.

«Попередні дані чітко вказують на напад з пристрою типу БПЛ», - йдеться в заяві 5-го флоту США.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність, однак міністр закордонних справ Ізраїлю у п‘ятницю звинуватив Іран в скоєнні нападу з дрона. Іран поки не відповів на звинувачення, пише «Голос Америки».

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