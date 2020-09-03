Посол США в ОБСЄ назвав «кроком вперед» прогрес у припиненні вогню на Донбасі

Виступаючи на засіданні Постійної ради ОБСЄ, посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор відзначив істотне зменшення кількості повідомлень про порушення режиму припинення вогню на Донбасі після 27 липня, однак зауважив, що 900 порушень, про які повідомила спостережна місія ОБСЄ, «не можна назвати досконалою ситуацією».

Він назвав кроком вперед, те, що «декілька разів місія, вперше з початку систематичного збору даних, повідомила про відсутність порушень режиму припинення вогню по всій території зони конфлікту».

Гілмор висловив сподівання, що «Росія продовжуватиме використовувати свій вплив, щоб стримувати свої проксі-сили, що вони, очевидно, зараз роблять». Від імені США, він закликав посла ОБСЄ Хейді Грау та сторони в Тристоронній контактній групі продовжувати напрацьовувати узгоджений план розмінування, нові райони розведення сил та плани звільнення затриманих.

Агресія російського уряду проти суверенного сусіда призвела до втрати тисяч життів і переселення мільйона людей

Попри позитивні сигнали, російська агресія на Донбасі триває, зауважив посол. «Тепер, і через шість років, створений Росією конфлікт на сході України триває. Велика частини східної України перебуває під контролем керованих Росією сил і українська влада не має доступу до контролю більше 280 миль української стороні міжнародного кордону з Росією. Агресія російського уряду проти суверенного сусіда призвела до втрати тисяч життів і переселення мільйона людей».

В Криму, зауважив Гіломр, Росія продовжує жорстко обмежувати права кримських татар, етнічних українців та тих, хто виступає проти цієї окупації. Він відзначив, що під час рейду 31 серпня російська окупаційна влада в Криму затримала чотирьох кримських татар, «яким обмежили спілкування, відмовили в доступі до адвокатів і тиснули на них, щоб вони підписали зізнання».

Крім мілітаризацї півострова та нещодавніх російських навчань Чорноморського флоту, іншим відвертим порушенням українського суверенітету посол назвав візит російського президента Путіна до Криму 27 серпня.

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