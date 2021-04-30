США обмежують видачу віз в Росії, і закликають американців, у яких закінчується російська віза, полишити РФ

Посольство США в Москві припиняє видачу неімміграційних віз для подорожей, крім дипломатичних. Про це йдеться у зверненні посольства до американських громадян, виданому 30 квітня.

Вводиться обмеження на інші консульські послуги, імміграційні візові послуги та послуги для американських громадян включатимуть лише необхідні в надзвичайних ситуаціях.

«Це зменшення послуг необхідне через повідомлення від 23 квітня з боку російського уряду про намір заборонити дипмісії США в Росії брати на роботу іноземців», - йдеться в повідомленні.

«Нам шкода, що російський уряд змусив нас на 75% зменшити наш персонал, який працює з консульських питань і ми прагнемо надавати американським громадянам всі можливі послуги».

Дипмісія також «рішуче закликає» американських громадян, які перебувають в Росії і у яких закінчується строк дії візи, «виїхати з Росії до 15 червня, строку, визначеного російським урядом».

Раніше в посольстві США в Росії пояснили, що грудневий указ російського президента Путіна дозволив до 15 червня перебувати в країні іноземцям, у яких закінчується строк дії візи, однак подальші правила перебування в країні не роз‘яснено.

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