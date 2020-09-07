Суд у США вказав Держдепу докласти зусиль, щоб швидко оформити візи для переможців лотереї «Зелена картка» 2020

Федеральний суддя вказав адміністрації Трампа поновити видачу віз в рамках Диверсифікаційної програми «Зелена картка», повідомляє АР. Своїм указом у квітні президент США Дональд Трамп призупинив дію низки візових програм у США на 60 днів через пандемію, а у червні він продовжив дію призупинки до кінця року і розширив візові обмеження.

В рамках лотереї «Зелена картка» США щорічно видають 55 000 віз для представників різних країн, що беруть участь в лотереї. Для того, щоб скористатись виграшем, учасники мають отримати відповідні візи до 30 вересня.

Через призупинку в визачі віз, лише 12 000 переможців лотереї змогли отримати свої візи у 2020 році, а більше 40 000 не мали такої можливості, заявив суддя округу Колумбія Еміт Мехта, пише АР.

Суддя вказав Державному департаменту вжити зусиль, щоб «швидко обробити і уповноважити» візи грін-кард, які не були оброблені до 30 вересня.

Хоча і немає чітко встановленої кількості «Зелених карток», що мають бути видані щорічно в рамках лотереї, це «не означає, що Державний департамент може фактично знищити програму диверсифікації в певний рік просто не роблячи нічого, поки на завершиться строк заявок на диверсифікаційні візи», - зауважив суддя.

Суд не розглядав червневий указ президента Трампа, яким було обмежено дію низки іншиї візових програм.

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