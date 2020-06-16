Широковживаний стероїд може допомогти у лікуванні від коронавірусу - британське дослідження

Британські вчені оголосили попередні результати дослідження застосування недорогого поширеного стероїду для лікування хворих на коронавірус.

Стероїд дексаметазон зменшив смертність майже на третину серед пацієнтів з важкими симптомами захворювання, виявило дослідження в рамках якого препарат приймало 2 104 пацієнти, обрані випадковим чином, і їх дані порівнювались з даними 4 321 пацієнта, які отримували звичайне лікування. Остаточні рецензовані результати дослідження будуть опубліковані, оголосили науковці.

Дослідження виявило зменшення смертності серед важкохворих пацієнтів, які потребували додаткової доставки кисню, але відчутного впливу препарату на лікування менш хворих пацієнтів виявлено не було.

«Переваги для виживання є значними і чіткими для пацієнтів у важкій стадії, які потребують подачі кисню, - заявив один з авторів дослідження Пітер Горбі з Оксфордського університету, - отже дексаметазон має стати стандартним у лікуванні таких пацієнтів. Дексаметазон є недорогим, продається в аптеці і може використовуватись негайно для порятунку життів у всьому світі». Горбі назвав результати дослідження «значним проривом».

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