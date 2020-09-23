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Міжнародні страхувальники відмовляються страхувати судна долучені до «Північного потоку 2»

Найбільша світова асоціація страхувальників перевезень не буде надавати страхування суден, що беруть участь в побудові газпромівського проекту Північний потік 2 а також Турецького потоку, через загрозу американських санкцій.

«Повідомляємо, що не буде покриття для суден, долучених до діяльності, що є незаконною та/або наражає Клуб на ризик порушення санкцій. Через пряму загрозу санкцій для страхувальників в рамках Закону США Про стримування супротивників США шляхом санкцій (CAATSA) та Закону США про Захист європейської енергобезпеки (PEESA), Клуб не буде покривати будь-яку діяльність, що включає, або пов‘язана з Північним потоком 2, або Турецьким потоком», - йдеться в циркулярі The International Group of P&I Clubs, виданому в понеділок.

The International Group of P&I Clubs об‘єднує 13 страхувальників і покриває практично 90% всього океанського тоннажу, пише Reuters.

В циркулярі йдеться про те, що інші клуби страхувальників видали подібні заяви.

Держсекретар США Майк Помпео в інтерв‘ю виданню Bild цього тижня оголосив, що США працюють над створенням коаліції з протидії добудові Північного потоку 2.

«Північний потік 2 вигідний Росії, але створює ризик для Європи та зарожує Україні. Ми сподіваємось, що будівництво Північного потоку 2 не буде завершене. Ми працюємо над створенням коаліції, щоб цього не сталось», - заявив головний дипломат США.

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Американські лабораторії випробовують різні способи дезінфекції вживаних масок для можливого повторного використання. Відео
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Американські лабораторії випробовують різні способи дезінфекції вживаних масок для можливого повторного використання. Відео

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