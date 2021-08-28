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Вже за кілька років Китай розмістить більше ядерної зброї ніж Росія, прогонозує Пентагон

Фото: Китайські військові машини везуть балістичні ракети на параді, Пекін, 2019 рік

Китай «із надзвичайною швидкістю» розробляє ядерну зброю і проводить більше випробувань балістичних ракет, ніж інші країни разом. Китай розмістить більше ядерної зброї, ніж Росія вже через кілька років і скоро обійде Росію в стратегічних ядерних можливостях. Про це заявив заступник голови Стратегічного командування США генерал-лейтенант Томас Буссьєр на онлайн-події, організованій Інститутом авіакосмічних досліджень США Mitchell.

Він назвав ситуацію безпрецедентною за останні 30 років.

Китай та Росія «здатні до ескалації конфлікту в односторонньому порядку в будь-якій сфері, в будь-якому географічному місці, в будь-який час та з будь-якими інструментами своєї державної влади. Я б сказав, що ми не мали такої глобальної ситуації більш ніж 30 років», наводять журнал ВПС США слова Буссьєра.

Лідери військової стратегії у США уважно розглядають можливість сценарію тристоронньої холодної війни США, Росії та Китаю зауважив військовий.

Ядерне озброєння Китаю, на відміну від озброєння США та Росії, не підпадає під міжнародні угоди з контролю над озброєннями, однак, зауважив Буссьєр, Росія активно розвиває ядерні можливості, що не підпадають під угоду з контролю над ядерною зброєю.

Генерал висловив занепокоєння через розробку Росією так званих «нестратегічних» видів ядерної зброї, які не підпадають під угоду NEW START. Він зауважив, що це викликає занепокоєння країн-сусідів Росії і закликав НАТО та міжнародну спільноту приділити більше уваги діям Росії в цій сфері.

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Українська громада Чикаго відзначає 30 річчя незалежності України. Відео
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Українська громада Чикаго відзначає 30 річчя незалежності України. Відео

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