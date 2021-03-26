В Україні різкий стрибок заражень; у Києві хворих не меншає

В Україні різкий сплеск добових заражень коронавірусом. Якщо за добу 24 березня було зафіксовано понад 16 тисяч нових випадків заражень на COVID-19, то за добу 25 березня підтверджено понад 18 тисяч таких діагнозів.

Згаданий антирекорд - безпрецедентний за весь час пандемії в Україні. Найвища позначка, якої сягала попередня, осіння хвиля, становила 16 294 заражень за добу.

Не поліпшується ситуація і в Києві, де триває запроваджений тиждень тому локдаун.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується", - сказав на брифінгу в п'ятницю мер Віталій Кличко.

Як він повідомив, у столиці за минулу добу виявили 1164 інфікованих, 37 пацієнтів померли.

З цієї п'ятниці в Києві діють нові правила пасажирських перевезень. Перевозити пасажирів дозволяється як на сидячих, так і на стоячих місцях, - але тільки 50% від загальної пасажиромісткості.

Днями Кличко закликав киян користуватися транспортом лише за невідкладної потреби і пригрозив - якщо не поменшає натовпів у тролейбусах та маршрутках, київський локдаун можуть зробити ще більш жорстким, аж аж до зупинки громадського транспорту.

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