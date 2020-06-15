Російський суд засудив Пола Вілана до 16 років ув‘язнення за звинуваченнями у шпигунстві

Московський міський суд призначив покарання американцю Полу Вілану у вигляді ув‘язнення на 16 років у колонії суворого режиму.

50-річний Пол Вілан, який також є громадянином Британії, Канади та Ірландії, назвав вирок «політичним театром» і заявив про намір його оскаржувати. Він, зокрема вказав, що не розумів що відбувається в суді, адже засідання проводилось російською мовою.

Посол США в Росії Джон Саллівен, який був присутній під час судового засідання, заявив, що розчарований вироком і буде домагатись звільнення Вілана.

«Цей таємний суд було вчинено із зухвалим порушенням прав людини та міжнародних правових норм», - цитує заяву Саллівена посольство США в Росії.

Напередодні Посольство видало заяву, підкресливши бездоказовість звинувачень. Вілана «буде визнано винним після таємного судового розгляду без будь-яких доказів і світ побачить, що російська судова система насміхається з самої ідеї правосуддя», - йдеться у заяві речниці посольства.

Вілана було заарештовано в Москві в грудні 2018 року в готелі, де він відвідував весілля. Російська влада звинуватила Вілана, колишнього морського піхотинця США, у проведенні шпигунських дій. Вілан ці звинувачення відкидає.

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