Сотні американців прийшли до Верховного суду, щоб вшанувати пам‘ять судді Гінзбург

Сотні людей зібрались на сходах будівлі Верховного суду США у п‘ятницю через лічені години після звістки про смерть судді Верховного суду США Гінзбург. Американці несли квіти, свічки, листівки зі словами співчуття та американські прапорці у пам‘ять про померлу, співали та молились.

87-річна Рут Бейдер Гінзбург померла у п‘ятницю від раку після 27 років служби у верховній судовій інстанції США. Багато з її правових позицій стали історичними, а сама вона стала рольовою моделлю для багатьох дівчат та жінок у США.

«Наша країна втратила юриста історичного калібру. Ми у Верховному суді втратили дорогу колегу. Сьогодні ми в скорботі, але ми впевнені, що майбутні покоління запам‘ятають Рут Бейкер Гінзбург такою, як ми її знали - невтомним та рішучим провідником правосуддя», - заявив голова Верховного суду Джон Робертс.

Президент США Дональд Трамп видав вказівку приспустити прапори в країні на знак скорботи.

«Наша країна - в скорботі через смерть титана-правника, - йдеться в заяві Трампа. - Відома своїм гострим розумом і потужною позицією з питань, що розглядав Верховний суд, суддя Гінзбург продемонструвала, що ми можемо не погоджуватись без протистояння з колегами та іншими точками зору. Її думки, включаючи широко відомі рішення стосовно правової рівності жінок та неповносправних, стали натхненням для всієї Америки».

Суддя Гінзбург користувалась повагою як лібералів, так і консерваторів у США. Вона стала символом для ліберального руху, через її позицію на захист права жінок на аборти а також одностатевих шлюбів.

Кандидат у президенти від демократів Джо Байден заявив: «Вона була постійним та надійним голосом, який проникав у серце кожного питання, захищав конституційні права кожного американця і ніколи не здавався жорстко і неухильно захищаючи свободу. Її думки та позиції продовжить формувати основу нашого права на майбутні покоління».

Судді Верховного суду у США призначаються пожиттєво. Демократи виступають за те, щоб призначення нового судді відбулось вже після президентських виборів. Про це сказав Байден а також колишній президент США Барак Обама, зауважуючи, що республіканці блокували призначення судді Верховного суду Обамою до виборів 2016 року. Все ж лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл в своїй заяві у п‘ятницю наглосив, що республіканці в Сенаті підтримають кандидатуру нового судді, якщо її подасть Трамп. Республіканці наразі контролюють більшість в американському Сенаті.

За декілька днів до смерті Гінзбург написала у листі до онучки: «Моє найбільше бажання, щоб мою заміну не призначили до приходу нового президента на посаду», повідомляє NPR.

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