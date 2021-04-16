НАТО закликало Росію не обмежувати доступ до портів Азовського моря

Плани Росії обмежити доступ до районів Чорного моря та Керченської протоки викликали занепокоєння в НАТО.

«Це буде невиправданий крок в дусі широкої тенденції дестабілізаційної поведінки з боку Росії», - заявила речниця Альянсу Оана Лунгеску.

Вона закликала Росію забезпечити вільний доступ до українських портів на Азовському морі, дозволити вільне судноплавство, «негайно провести деескалацію, припинити провокації та поважати міжнародні зобов‘язання».

Лунгеску відзначила, що з часу незаконної анексії Криму Росія значно збільшила військову присутність на півострові. «Мілітаризація Росією Криму, Чорного та Азовського морів збільшує загрозу незалежності України та шкодить стабільності більш широкого регіону».

Раніше речник верховного представника ЄС з зовнішньої політики Жозепа Борреля Пітер Стано заявив, що намір Росії обмежити судноплавство викликає серйозне занепокоєння.

В заяві від 16 квітня тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан назвала кроки Росії «незаконним обмеженням свободи мореплавства з боку Росії в Чорному морі». Цими обмеженнями, заявляє Остріан, Росія прагне прискорити мілітаризацію регіону.

Міністерство закордонних справ України висловило протест щодо намірів Росії закрити частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн.

В українському МЗС назвали ці дії спробою Росії «узурпувати суверенні права України як прибережної держави» а також «грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права».

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