Більше 300 українських лікарень зможуть модернізувати обладнання, завдяки новій допомозі Світового банку, - Качур

30 квітня, Рада директорів Світового банку одноголосно затвердила додаткове фінансування до України.

Йдеться про два проекти: Модернізація системи соціальної підтримки населення (150 мільйонів доларів США) та Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей (135 мільйонів доларів США). Про це Українській службі «Голосу Амирики» розповів представник України в Раді директорів Світового банку Роман Качур.

Більше 300 лікарень в 8 областях України отримають кошти в рамках проекту по охороні здоров’я, на модернізацію та закупівлю обладнання

«Уряд домовився про збільшення розмірів фінансування на 50 та 35 мільйонів доларів, а також про можливість використання частини коштів на фінансування невідкладних потреб для подолання наслідків пандемії короновірусу», - говорить Качур

Більше 300 лікарень в 8 областях України отримають кошти в рамках проекту по охороні здоров’я, на модернізацію та закупівлю обладнання, повідомив посадовець.

«Кошти проекту соціальної підтримки дозволять прискорити та збільшити виплати соціальних допомог, а також надати гранти на започаткування власного малого бізнесу», - наголошує Качур.

50 мільйонів доларів з коштів нової програми дозволять збільшити розмір та пришвидшити виплату допомоги в рамках програми державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та програми житлових субсидій. Одноразові виплати будуть також надаватися літнім людям та одержувачам соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю, йдеться у повідомленні Світового банку.

«Тисячі українських сімей вже мають складнощі із оплатою комунальних послуг через втрату доходів. Пенсіонери не можуть дозволити собі купувати навіть найнеобхідніші ліки та продукти харчування через ріст цін. Важливо допомогти цим людям шляхом прискорення соціальних виплат та підвищення їхньої адресності», - зазначив Алекс Кремер, виконуючий обов’язки Директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України.

Кошти також підуть на підтримку малого бізнесу в Україні в рамках проекту «Рука допомоги».

Дивіться також: Як бізнес українських автомеханіків виживає у США в умовах карантину. Відео