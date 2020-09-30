Світовий банк планує витратити $ 12 млрд на поширення вакцини від коронавірусу

Правління Світового банку на початку жовтня розгляне програму з допомоги бідним країнам та країнам з середнім рівнем доходів у придбанні достатньої кількості вакцин від коронавірусу на ранніх стадіях після її розробки і затвердження. Про це заявив президент Світового банку Девід Мальпасс у вівторок в інтерв‘ю Reuters.

Метою програми, вартість якої складе 12 мільярдів доларів, буде забезпечити вакцинацію від COVID-19 для медпрацівників та співробітників життєво важливих сфер в бідних країнах а також для розширення виробництва вакцини.

«Нашою метою є змінити хід пандемії для країн, що розвиваються і мають низький, або середній рівень доходів, - заявив Мальпасс, закликавши багаті країни підтримати ініціативу. - Це ринковий сигнал для виробників, що країни, які розвиваються, матимуть фінансування а також буде попит. Ми звернемось до виробників, щоб вони почали думати про поставки до цих країн».

«Країни з вищим рівнем доходів зарезервували значну кількість доз і ми хочемо забезпечити, щоб бідні країни також мали доступ», - додав він.

Допомога включатиме надання грантів, або кредитів країнам на купівлю вакцини, яка пройшла жорстку міжнародну перевірку і отримала затвердження в США, Японії, або Європейською Союзі, говорить Мальпасс.

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