Світовий банк прогнозує падіння ВВП в Україні на рівні 5,5%

Світовий банк погіршив свій попередній прогноз падіння ВВП в Україні. Згідно з новим прогнозом, у 2020 році українська економіка впаде на 5,5%. Про це йдеться в аналітичному огляді економіки країн Європи та Центральної Азії "COVID-19 і людський капітал".

Водночас - зазначається в огляді - падіння економіки в Україні буде меншим, ніж в інших країнах регіону, а вже наступного 2021 року слід очікувати помірного зростання.

Як наголошує Світовий банк, "Українська економіка увійшла в коронакризу більш сильною та підготовленою, завдяки зваженій монетарній та фіскальній політикам впродовж попередніх років. Падіння ВВП цього року очікується на рівні 5,5%. Це менше, ніж у багатьох країн регіону".

За оцінками аналітиків Світового банку, в Україні "відновлення економічного росту буде помірним – 1,5% в 2021-му та 3,1% в 2022-му роках на фоні уповільнення темпів впровадження структурних реформ. Критично важливим є якнайшвидше впровадження заходів державної політики, спрямованих на підвищення інвестицій та збереження макроекономічної стабільності".

Нагадаємо: кількома днями раніше Європейський банк реконструкції та розвитку також погіршив свій прогноз цьогорічного спаду ВВП в Україні - з 4,5 до 5,5%. Подібно до Світового банку, ЄБРР так само очікує відновлення економічного зростання в Україні в наступному 2021 році - на рівні 3%.

Спад української економіки у 2020 році та відновлення зростання у 2021 році прогнозує і український Уряд. За його очікуваннями, ВВП цього року впаде на 4,8%, а наступного - виросте на 4,6%.

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