В Україні вже вп‘яте відзначають День сил спецоперацій

29 липня в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Цей день було встановлено в 2016 році указом президента.

У цей день Командування Сил спецоперацій ЗСУ вшанувало пам’ять полеглих спецпризначенців і звернулось до службовців: «5 років ми з вами стали на важкий шлях. Ми обрали його свідомо, переступивши через невіру і сумніви, критиканство і штучні перепони. Ми пішли до мети, спираючись на цінності бойового братерства і впевненість у своїх силах. Результатом стали дієві, злагоджені і професійні Сили спеціальних операцій».

«Вони вправні як у відкритому протистоянні з ворогом на фронті, так і в точних діях у його тилу», - відзначив про ССО президент України Володимир Зеленський.

Привітали українських колег і американські спецпризначенці. Командувач Сил спеціальних операцій США у Європі генерал-майор Девід Тейбор у вітальному слові відзначив «безперервний розвиток потенціалу» українських Сил спецоперацій і наголосив, що пишається співпрацею США та України на підтримку суверенітету та теріторіальної цілісності України та безпеки регіону.

Відповідне привітання було розміщено на сторінці посольства США в соцмережах.

Сили спецоперацій України отримали сертифікацію для виконання завдань сил швидкого реагування НАТО, що є одним із кроків на шляху вступу України до НАТО.

З 2016 року НАТО допомагає в навчанні та розвиткові українських Сил спеціальних операцій, пише видання Strategy Page. Україна побудувала свої сили спецоперацій подібно до американського зразка, однак, зауважує видання, невеликий військовий бюджет обмежує кількість українських спецпризначенців на рівні, меншому від запланованого.

У статті використано матеріали Strategy Page.

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