Туреччина заявляє, що захопила сирійське місто в рамках військової операції

Міністерство оборони Туреччини заявило, що турецькі війська захопили Рас Аль-Айн в рамках військової операції. Рас Аль-Айн - стратегічно важливе місто в Сирії поблизу турецького кордону. Курдські сили заперечують захоплення території і заявляють, що утримують контроль в поселенні, повідомляє АР.

В п‘ятницю американських військові потрапили під обстріл з турецьких позицій в районі Кобані, повідомили в Пентагоні. «Вибух стався за декілька сотень метрів від місця поблизу Зони передбаченої механізмом безпеки, де, як туркам було відомо, присутні американські сили, - заявив капітан ВМС США Брук Девальт, додавши, - жоден військовий не постраждав. Сили США не виводяться з Кобані».

Посадовці США засудили вторгнення Туреччини у північні регіони Сирії, контрольовані курдами.

«Ми виступаємо проти і дуже розчаровані рішенням Туреччини провести одноосібне вторгнення до північної Сирії», - заявив очільник Пентагону Марк Еспер пресі у п‘ятницю.

ЄС, НАТО та лідери арабських держав, а також правозахисні організації, засудили турецький наступ і попереджають Анкару не посилювати і без того потужну гуманітарну кризу. У Туреччині проживає близько чотирьох мільйонів сирійських біженців. Ердоган говорить, що настав час їм повертатися до дому.

Президент США Дональд Трамп відмежувався від турецької наступальної операції проти курдів у Сирії.

"Сьогодні зранку Туреччина, член НАТО, вторглась до Сирії. Сполучені Штати не підтримують цей напад і чітко зазначили Туреччині, що ця операція - погана ідея", - йдеться у заяві Трампа, оприлюдненій Білим домом, повідомляють ЗМІ.

Курди відігравали важливу роль в якості союзників США у протистоянні Ісламській державі.

Напад розпочався після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про припинення підтримки курдів.

"Настав час нам вибратись із цих дурних нескінченних воєн, чимало з яких мають племінних характер, і повернути наших солдат додому. Ми будемо боротися там, де нам вигідно, і боротись лише до переможного кінця", - написав Трамп у Twitter у понеділок вранці.

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