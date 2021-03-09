У день народження Шевченка, в Посольстві США нагадали про дружбу Кобзаря з актором-афроамериканцем

«Культурний та історичний зв’язок між нашими країнами дуже тісний», - відзначив аташе Посольства США з питань освіти та науки Скот Вітмор у відеозверненні з нагоди відзначення 207-мої річниці із дня народження Тараса Шевченка.

Так, він згадав про дружбу Кобзаря з актором-афроамериканцем Айрою Олдриджем а також про те, що у США встановлено декілька пам‘ятників великому поетові.

Посольство допомагає розвиткові шевченкознавства. Про знайомство Тараса з Айрою розповідає театральна вистава, створена в 2014 році мисткинею Вірляною Ткач за підтримки Посольства США. Також, наголосив дипломат, Посольство підтримало повернення листів та малюнків Шевченка до України.

Про те, що Шевченко є рекордсменом за кількістю пам‘ятників у світі, повідомило Міністерство закордонних справ України.

Йому встановлено 99 пам‘ятників у 44 різних країнах світу а також 1068 в Україні.

«Ми хотіли зробити Тараса Григоровича Шевченка світовим рекордсменом і підкреслити, що Україна – там, де ми живемо, розмовляємо нашою мовою, пам’ятаємо нашу історію і сповідуємо наші цінності. Україна там, де Шевченко. У наших серцях, у пам’ятниках, як символ боротьби за волю, права та свободи», - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Дивіться також: У Нью-Йорку відбувася Фестиваль української сучасної музики. Відео