У Лос-Анджелесі кожен бажаючий безкоштовно може пройти тест на коронавірус 

У штаті Каліфорнія, у Лос-Анджелесі кожен мешканець може пройти тест на COVID-19, незалежно від того чи має він симптоми чи ні.

У місті відкрили кілька десятків проїзних пунктів тестування, де можна пройти тест безкоштовно.

Українка Світлана Виджиновські працює сімейним психологом у Лос-Анджелесі. Симптомів хвороби у жінки немає, але вона захотіла дізнатися, чи може мати форму коронавірусу без симптомів. Оскільки влада міста анонсувала — що тест на COVID-19 можуть пройти усі мешканці, Світлана вирішила скористатися такою нагодою.

Для цього треба було відправити заявку на офіційний сайт — там можна вибрати дату, годину і місце. «Я зареєструвалась на цей тест за дві хвилини», - розповіла Світлана Виджиновські, сімейний психолог.



“Тримайте в руках документ-підтвердження і продовжуйте рухатись у цьому напрямку.” - звертається волонтер до Світлани.

На так званих проїзних пунктах тестування не треба виходити з автомобіля і можна зберігати соціальну дистанцію, також тут усе відбувається за суворими правилами. Волонтери скеровують людей.

Світлана має 20 хвилин аби два рази переглянути відеоінструктаж. Далі волонтери її просять відкрити вікно. До машини підходить працівник, з тестом.

- Ваше ім'я?

-Світлана Виджиновськи

- Чи ви бачили інструктаж?

- Так.

Проїжджаємо до наступного волонтера і він показує, що час здавати аналіз. Спочатку треба прокашляти 5 разів. Далі, провести ватною паличкою у ротовій порожнині й опустити її в пробірку. Далі волонтерка каже покласти пробірку в пакет. Наступний етап — здати пакет. Тут усе також відбувається з дотриманням усіх заходів безпеки, — тест забирають спеціальними палицями-щипцями, без жодного контакту, кладуть в спеціальну урну і бажають гарного дня.

«Враження дуже позитивні. Всі були дружні на диво». - ділиться враженнями Світлана.

Хоч результат аналізу й обіцяли вислати через три дні, Світлана чекала на нього тиждень. Нарешті приходить довгоочікувана відповідь — коронавірус не зафіксовано.

Наразі таких пунктів в Лос-Анджелесі налічується понад 40, у середньому тут роблять 21 тисячу тестів на день.«Результат негативний. По-перше, це безкоштовно. По-друге, легко зареєструватися, трохи ми почекали в черзі, але це нормально, зараз я отримала тест і вибачення, що вони мені невчасно прислали, дуже все легко і приємно», - розповідає Світлана.

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