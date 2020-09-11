Трамп дав TikTok 4 дні, щоб продати активи у США, або закритись

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде подовжуватиме строк даний компанії ByteDance, щоб продати популярний серед молоді додаток TikTok, який поширює короткі відео.

«Я не продовжую кінцевий термін. Це 15 вересня», - сказав Трамп журналістам з трапу літака перед відльотом до Мічигану в четвер.

«Його або закриють, або вони його продадуть. Не буде подовження кінцевого строку стосовно TikTok», - додав він.

Посадовці США виявляли занепокоєння через ризик того, що TikTok може передавати інформацію китайському урядові

Посадовці США виявляли занепокоєння через ризик того, що TikTok може передавати інформацію китайському урядові. ТіkTok відкидає ці звинувачення.

В американських ЗМІ з‘явились різні трактовки кінцевого терміну продажу, який, у відповідності до різних нормативних актів може сягати до 12 листопада.

Видання Axios та Business Insider в зауважили також, що TikTok може і не зникнути в США після 15 вересня, зокрема через те, що влада у США не має повноважень заборонити користувачам користуватись додатком, або відключити його. Найімовірніше, зауважило агентство, вдала може вказати високотехнологічним компаніям, таким як Apple та Google прибрати TikTok з продажу на совїх платформах.

Дивіться також: Як українсько-американська компанія успішно пережила пандемію.Відео