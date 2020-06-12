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Перший транш МВФ надійшов. Які умови має виконати Україна, щоб не втратити програму?

Україна отримала перший транш від МВФ обсягом 2,1 мільярда доларів. Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій. Кошти надійшли до державного бюджету України.

Завдяки першому траншу а також пов’язаній з ним допомозі від ЄС, валютні резерви Україні зросли до 28,7 мільярда доларів, заявив Смолій у Twitter.

Меморандум МВФ, опублікований фондом в четвер, наводить перелік попередніх заходів, виконаних Україною перед наданням коштів за програмою.

Такі заходи, зокрема, включали внесення змін до законодавства з банківського сектору, реформи роботи митної та податкової служб в регіонах, зменшення ризиків від несприятливих рішень суду стосовно очищення банківського сектору, повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, приведення законодавства про боротьбу з відмиванням коштів у більшу відповідність до міжнародних вимог FATF, скасування обмеження на теплові тарифи для населення.

Програма передбачає вже до осені виконання низки заходів в сфері банківського нагляду, енерготарифів, боротьби з корупцією.

До таких заходів належить схвалення планів зі зменшення портфелів непрацюючих кредитів державних банків; перегляд тарифів на тепло, які знаходяться у віданні НКРЕКУ та місцевої влади, щоб переконатись, що вони відображують газову та негазову складові а також полегшити можливість переходу споживачів газу від одного постачальника до іншого. Серед умов також продовження реформи митної та податкової служб, введення в дію змін до правил роботи Фонду гарантування вкладів задля покращення механізму ліквідації банків та повернення активів, посилення банківського нагляду з боку НБУ, покращення управління державними підприємствами, зокрема приведення статуту НАК «Нафтогаз» до правил ОЕСР; покращення системи відбору до Вищої ради юстиції з метою відбору кандидатів з найкращою репутацією.

Кредит МВФ, загальним обсягом близько 5 мільярдів доларів, має допомогти Україні подолати економічну кризу, спричинену пандемією коронавірусу, вважають в МВФ.

Нова програма «допоможе владі подолати економічний «шок від COVID-19 зберегти теперішні досягнення та просуватись на шляху важливих структурних реформ зі зменшення основних вразливих факторів ... Це забезпечить готовність України повернутись до зростання та більш широких реформ після завершення кризи», - йдеться в повідомленні представниці МВФ в Україні Іванна Владкової Голлар, виданій після затвердження програми на робочому рівні.

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