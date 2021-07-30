Ізраїль починає вакцинацію третьою дозою Pfizer. ВООЗ та США вивчають таку необхідність

Починаючи з неділі в Ізраїлі особи старше 60 років, які зробили друге щеплення від COVID-19 більше п’яти місяців тому, матимуть змогу зробити третє щеплення вакциною Pfizer/BioNTech, щоб посилити захист від COVID-19.

Влада країни обґрунтувала необхідність додаткової вакцинації поширенням більш заразного «дельта»-штаму вірусу а також повідомленнями науковців про те, що захист, який створює вакцина, з часом зменшується. Відповідне дослідження серед людей старше 60 років провів ізраїльський Медичний центр Шеба.

В середу Pfizer оприлюднив результати дослідження, де вказується, що кількість нейтралізуючих антитіл значно зменшується через вісім місяців після вакцинації. Ще одне дослідження компанії, в якому взяли участь біля 40 000 волонтерів, вказує, що захист вакцини від симптомів COVID-19 зменшується з 96% у перші два місяці після повної вакцинації до 84% через чотири місяці. Дані цих досліджень очікують на публікацію в рецензованому журналі.

Всесвітня організація охорони здоров‘я поки не рекомендує проводити додаткові щеплення. Про це в четвер під час спілкування з пресою заявила Кейт О‘Браян, директор ВООЗ з питань імунізації. «Ми наразі не рекомендуємо підсилення, бо не маємо достатньо інформації, щоб відповісти на це питання».

У США, урядові установи, включаючи Федеральну адміністрацію з контролю над продуктами харчування та ліками, Національні інститути здоров‘я та Центри з контролю над захворюваннями, у своїй спільній заяві в липні оголосили, що вивчення питання про необхідність додаткового щеплення від COVID-19 триває.

«Ми продовжуємо вивчати нові дані, що надходять і будемо інформувати громадськість. Ми готові до додаткових щеплень, якщо та коли наукові дані підтвердять так необхідність».

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