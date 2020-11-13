Цифрові долар та євро? Голови центробанків обговорили майбутнє цифрової валюти

Голова Федерального резерву США Джером Пауелл заявив, що США мають «обережно і ретельно» дослідити можливість запровадження цифрового долара. Голова Банку Англії Ендрю Бейлі також відзначив, що потрібно провести «значну важку роботу і продумати наслідки» введення цифрової валюти. Про це банкіри заявили в ході конференції організованої Європейським центральним банком в четвер, пише Bloomberg.

Президент Європейського центрального банку (ЕСВ) Крістін Лагард висловилась з більшим ентузіазмом стосовно цифрової валюти, прпустивши таку можливість. Це може стати важливою зміною в єврозоні, наголошує видання.

На сьогодні, майже 60 мільйонів американців володіють якимось видом криптовалюти, а її загальна ринкова капіталізація складає 430 мільярдів доларів

«Гадаю, що це прийде, - заявила Лагард. - Якщо вона дешевше, швидше, більш захищена для користування, то ми маємо це розглянути. Якщо монетарний суверенітет покращиться, покращиться автономія єврозони, то ми маємо це розглянути».

Питання вжитку криптовалют насамперед стосується приватного фінансового сектору. Про це на слуханнях у Палаті Представників США у четвер заявив Браян Брукс, в.о. головного контролера з питань валют Міністерства фінансів США.

Він відзначив, що у приватному фінансовому секторі у США вже використовуються stablecoin (з англ. «Стабільна монета») - криптовалюта, цінність якої прив‘язана до певного активу, такого як долар США чи золото.

«Ми вже створили приватні stablecoins в цій країні, вони вже мають ринкову капіталізацію у десятки мільярдів доларів, - заявив Брукс. - Ними торгують щодня і це швидко зростає і їх використовують для широкого коли торгівельних операцій».

«Не думаю, що в цій країні нам варто чекати поки знайдемо рішення командними методами. Думаю, приватний сектор цим займається і гадаю, роль регуляторів у цьому зібранні полишає в окресленні правил, щоб забезпечити, що не буде надмірних вимог від банків та інших проблем, які б позначились на споживачах», - додав Брукс.

Посадовець навів дані про використання крптовалюти у США. «На сьогодні, майже 60 мільйонів американців володіють якимось видом криптовалюти, а її загальна ринкова капіталізація складає 430 мільярдів доларів».

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