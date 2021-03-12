Аукціон Christie’s продав цифровий твір мистецтва за майже $70 млн

Продаж цифрової роботи на аукціоні Christie’s за 69 мільйонів доларів у четвер вивів її автора художника Майкла Вінкельманна (Beeple) у трійку найдорожчих художників сучасності.

Твір Beeple «Кожного дня. Перші 5000 днів» являє собою колаж із творів, створених митцем впродовж 13 років. Роботу було виставлено на продаж через аукціон 25 лютого за початковою ціною лише 100 доларів.

Ціна швидко злетіли до 69 мільйонів доларів у останні дні продажу. За завершенням аукціону в режимі онлайн слідкувало майже 22 мільйони людей.

Покупець цифрового твору отримає посвідчення своєї власності на твір у вигляді NFT «незамінного жетона», який містить зображення а також унікальний код, що підтверджує право власності за допомогою технології блокчейн.

Я переконаний, що ми стаємо свідками нової глави в історії мистецтва - цифрового мистецтва

Beeple так прокоментував велику увагу до своїх творів: «Митці використовували комп‘ютерне обладнання та програмне забезпечення для створення витворів мистецтва і поширювали їх через Інтернет врпродовж більш ніж 20 років, але не існувало справжнього шляху цим володіти і це колекціонувати. NFT це змінило. Я переконаний, що ми стаємо свідками нової глави в історії мистецтва - цифрового мистецтва».

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