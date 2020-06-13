Європейські країни з 15 червня поступово зніматимуть обмеження у сфері туризму

Європейська Комісія закликала 27 європейських країн поступово послаблювати прикордонні обмеження на пересування всередині ЄС, починаючи з 15 червня. Єврокомісія запропонувала, що під час зняття обмежень країни з подібним рівнем зараження і забезпеченням необхідних протиепідеміологічних заходів, можуть дотримуватись «спільного координованого підходу».

Європейський Союз планує поступово знімати обмеження на міжнародний туризм до Європи, починаючи з 1 липня. Про це в середу заявив президент Єврокомісії Джозеп Боррель, наголосивши, що зняття обмежень буде насамперед стосуватись країн з низьким рівнем поширення коронавірусу.

Південні країни, такі як Греція та Португалія, економіка яких залежить від туризму, планують одними з перших зняти обмеження для туризму.

15 червня Греція відкриває міжнародні авіаперевезення після трьох місяців карантинних обмежень. Для того, щоб переконатись, що загроза заразитись на коронавірус є мінімальною для туристів, Греція запроваджує низку заходів, включно зі збільшенням кількості медичних працівників в туристичних центрах. Після прибуття до країни, туристів з країн, де поширена епідемія, будуть тестувати на коронавірус. В залежності від результатів аналізів, можливе перебування на 14-денному карантині.

Про це в суботу заявив прем‘єр-міністр Греції Киріякос Мітсотакіс під час відвідання туристичного острова Санторіні в суботу, пише Reuters.

Іспанія вимагає дотримання 14-денного карантину для туристів, але планує зняти обмеження з липня. Починаючи з 15 червня, Франція планує послабити карантинні вимоги для подорожей, які не є життєво важливими, пише DW.

Дивіться також: Як професійний фотограф намагається розрадити старшокласників. Відео