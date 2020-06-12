Twitter виявив кампанії державної пропаганди Китаю, Росії та Туреччини

Соцмережевий гігант Twitter усунув 32 242 акаунти, пов‘язані з інформаційними операціями державної пропаганди Китаю, Росії та Туреччини. «Унікальними» назвала компанія ці інформаційні операції у своєму блозі у п‘ятницю.

23 750 виявлені акаунти, пов‘язані з Китаєм, поширювали повідомлення на підтримку Комуністичної партії Китаю а також «оманливі» повідомлення щодо політичної ситуації в Гонконгу, заявляє соцмережева компанія. Біля 150 000 додаткових акаунтів було призначено для посилення пропаганди. Кампанію було виявлено на ранній стадії, коли вона ще не отримала великої популярності у користувачів, заявили у Twitter.

Twitter також виявив 1 152 акаунти, які поширювали державну російську пропаганду на користь прокремлівської партії Єдина Росія а також проводили інформаційні атаки на політичних дисидентів.

Пов‘язані з Туреччиною 7 340 акаунтів, усунуті Twitter, в основному проводили роботу спрямовану на внутрішню аудиторію в Туреччині задля підтримки політики діючого президента країни Таїпа Ердогана.

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