Twitter позначив відео державного російського каналу RT як можливу дезінформацію стосовно виборів у США

В четвер соцмережева компанія Twitter позначила відео державного російського телеканалу RT, як таке, що може надавати неправдиву інформацію про «виборчий процес, або інший громадянський процес у США».

У 4-хвилинному відео RT, під назвою «Постають питання через шахрайство з голосами та заяви про перекручування перед виборами у США», йшлось про можливе масштабне шахрайство на американських виборах.

Це перший раз, коли Twitter застосував таку позначку щодо відео RT, повідомляють американські ЗМІ. Позначку було застосовано, через те, що допис «містить потенційно неправдиві заяви, які можуть зашкодит виборам, а також, щоб надати більше контексту для тих, хто може побачити цей твіт», заявив речник компанії.

Раніше розвідувальні служби США попереджали про намагання Росії, Ірану та Китаю зашкодити виборам у США і підірвати довіру до американського виборчого процесу.

RT зареєстрований в Міністерстві юстиції США в якості агента російського уряду.

Раніше цього місяця держсекретар США Майк Помпео закликав американців бути пильними щодо пропаганди від іноземних урядів, таких як Китай, Іран та Росія і, зокрема критичо ставитись до інформації від російського державного каналу RT.

«Ці країни, їхні лідери, їхні розвідки, військовий апарат та громадська інформація часто націлені на те, щоб наразити на ризик наші демократичні цінності», - наголосив Помпео, відповідаючи на питання регіональних американських ЗМІ в режимі телеконференції 15 жовтня.

Як влада, так і пересічний глядач, має вирізняти дезінформацію і вживати кроків задля її усунення, вважає Помпео.

«Кожен з нас має власну відповідальність і Сполучені Штати мають вирізняти цю дезінформацію і повідомляти про неї народу Америки, - заявив головний дипломат США в коментарі каналу WIBC з Індіанаполіса. - Однак всі маємо бути обережними. Коли хтось з Інституту Конфуція говорить про переваги та велич Комуністичної партії Китаю, треба розуміти звідки це походить. Коли ви бачите певну історію на RT, треба зважати, що на цю діяльність впливає Росія. Може там і є правдива інформація, але потрібно її дуже уважно оцінювати».

Соцмережі опинились в центрі уваги на американських виборах і основні компаніх виступили з заявами про збільшення зусиль з подолання дезінформації стосовно виборів на своїх платформах.

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