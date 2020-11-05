Виборчий штаб Трампа оскаржує процес виборів у низці штатів

Виборчий штаб президента США Дональда Трампа звернувся до суду в середу з вимогою зупинити підрахунок бюлетенів у Пенсильванії, Мічигані та Джорджії, а також в Неваді. Також виборчий штаб закликає перерахувати голоси в Вісконсині і, можливо, в Мічигані, де результати підрахунків вже було оголошено і з невеликим відривом переміг суперник Трампа на виборах, Джо Байден.

Позови в основному стосуються підрахунку бюлетенів, що надійшли поштою. Згідно до оцінок експертів, саме прихильники Байдена надавали перевагу голосуванню поштою.

«Ми також вимагаємо перегляду тих бюлетенів, які були відкриті і підраховані до того, як ми отримали істотний доступ», - заявив Білл Степієн, керівник кампанії Трампа, оголошуючи про позов у Мічигані.

«Не думаю, що можна звинувачувати кампанію президента в тому, що вони використовують наявний правовий процес для визначення переможця, - цитує Politico Скотта Дженнінгса, експерта наближеного до Білого дому. - Чому вони не можуть так робити? Вони мають права, мають юристів і це американський шлях».

Шанси на перемогу в судах штабу Трампа незначні, говорить в коментарі «Глосу Америки» Кім Вель, професорка університету Балтимора. «Немає закону, який би дозволяв довільно зупинити підрахунок голосів у певному штаті, тому немає правових підстав для позовів про такий захід», - говорить вона.

Наразі з 270 голосів колегії вибірників, необхідних для перемоги, 253 отримав Байден і 213 - Трамп, згідно з оцінками «Голосу Америки» на основі результатів 44 з 50 штатів.

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