Карантин в Україні продовжать, але низку обмежень знімуть

Карантин в Україні продовжать до 22 травня. Про це заявив очільник Уряду Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів у понеділок.

«Карантин буде продовжений зараз до 22 травня. Далі ми будем дивитися, як буде рухатись пандемія в світі і як буде відбуватись коливання ось цієї кривої захворюваності у нас в Україні», – повідомив Шмигаль.

Пояснюючи причину продовження карантину, прем’єр-міністр зазначив: «Передчасне або хаотичне послаблення карантину буде означати, що зусилля всіх українців, усіх нас були даремними, і ми два місяці просто втратили дарма. Тому дуже важливо правильно завершувати процес карантину. Ми зараз бачимо, що Всесвітня організація охорони здоров’я продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації. Тому для нас так само пом'якшення карантину не означає його повне зняття».

Отже, карантин продовжать, але у пом'якшеному вигляді. Як повідомили на позачерговому засіданні Уряду, з 11 травня буде скасовано низку обмежень. Зокрема, відкриються парки та сквери, запрацюють перукарні, відновиться торгівля непродовольчими товарами, працюватимуть літні майданчики ресторанів, музеї, бібліотеки та інші заклади, за умови дотримання ними визначених санітарно-гігієнічних вимог.

Про те, що вже цього тижня почнеться підготовка до виходу з карантину, повідомив у понеділок президент Володимир Зеленський. Про це він сказав на щоденній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу.

«Ми маємо тримати обмежувальні заходи до 11 травня, як і обіцяли, адже здоров'я людей - найважливіше», – зазначив Зеленський. Але як він додав, «Оскільки бізнесу треба підготуватися до виходу з карантину: закупити товар, провести дезінфекцію, попередити людей – ми всією країною готуватимемося до цього вже на поточному тижні».

Карантин в Україні продовжують уже втретє. Він був запроваджений 12 березня по 3 квітня, відтак продовжений до 24 квітня, а потім до 11 травня.

Як заявив напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов, динаміка захворюваності дає змогу з 11 травня пом’якшувати карантин.

За минулу добу в Україні сталося понад 400 нових заражень і 15 хворих померли. Загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 в Україні перевищила 12 тисяч.

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