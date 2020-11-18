МВФ: необхідна повна домовленість щодо дій перед переглядом програми з Україною

«Повна домовленість щодо дій необхідна перед переглядом програми». Так прокоментувала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

В своєму дописі у Twitter вона назвала розмову конструктивною і заявила, що серед питань обговорювались незалежність центрального банку та зусилля з подолання корупції.

Зеленський більш оптимістично відгукнувся про розмову.

«Наші команди мають міцну довіру й тісно працюють, щоб якнайшвидше прийняти місію МВФ», - написав він у Twitter.

Експерти на Заході скептично поставились до шансів України отримати гроші МВФ в найближчому майбутньому.

Британська економіста з Oxford Economics Євгенія Слепцова назвала поїздку голови НБУ Кирила Шевченка до Вашингтона «повним фіаско» і припустила, що НБУ може вдатись до «друкування грошей» для фінансування дефіциту бюджету «надаючи рефінансування банкам, щоб вони купували ОВДП на біля 150 мільярдів гривень».

Слепцова також назвала загрози для антикорупційної системи в Україні «останнім гвіздок у домовину шансів швидко поновити співпрацю з МВФ».

Еліна Рибакова з американського Міжнародного інституту фінансів привернула увагу до того, наскільки багато тривожних повідомлень надходило останнім від колишніх та теперішніх посадовців НБУ, навівши лише деякі заголовки: «Зеленський сказав мені піти», «Троянський кінь в НБУ», «Кредит довіри з МВФ потрібно буде відбудовувати з нуля».

9 червня МВФ затвердив програму stand by для України. Перший транш у 2,1 мільярда Україна отримала майже відразу. Від наявності програми МВФ також залежить інше міжнародне фінансування України.

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