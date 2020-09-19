США, ЄС засудили ув’язнення 7 кримських татар в Росії

16 вересня суд в Ростові-на-Дону засудив до 13-19 років ув‘язнення кримських татар заарештованих 7 липня 2020 року, включаючи координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва.

США, ЄС, Туреччина засудили дії Росії.

«Росія має припинити застосовувати до українців свої несправедливі закони й корумповані судові процеси та незаконну окупацію Криму», - йдеться в заяві Посольства США в Україні, що засуджує «політично мотивоване й невиправдане засудження Росією 7 кримськотатарських журналістів і активістів до тюремного ув'язнення».

Європейський Союз закликав Росію скасувати ці вироки і негайно відпустити незаконно ув‘язнених українців, йдеться в заяві речника ЄС.

«Європейський Союз не визнає втілення російського законодавства в Криму та місті Севастополь, адже це суперечить міжнародному праву, як і передача громадян України з Криму до судів в Росії», - йдеться в заяві.

«ЄС очікує від Росії припинення тиску на кримських татар. Захист міжнародних прав людини на півострові має бути гарантовано», - наголосили в ЄС. В заяві також підкреслюється «непорушна підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах».

Туреччина також розкритикувала дії Росії. Міністр закордонних справ країни заявив, що «Туреччина продовжить підтримувати кримських татар, які мирним чином захищають свої права та інтереси і прагнуть бути почутими демократичними методами».

Вироки суду було винесено в рамках так званої справи «Хізб ту-Тахрір» кримським татарам Марлену Асанову, Мемету Белялову, Серверу Муставаєву, Едему Смаілову Сайрану Салієву, Тимуру Ібрагімову та Серверу Закер‘яєву.

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