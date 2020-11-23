V Корпус Сухопутних сил США створив передовий штаб в Польщі

Новий передовий штаб V Корпусу США відкрився в польському місті Познань, йдеться в офіційному повідомленні. Штаб запрацює на повну силу в листопаді 2021 року. В ньому на ротаційній основі перебуватимуть до 200 військових.

«Місія V Корпусу включатиме командування та контроль за ротаційними підрозділами на підтримку Командування силами США в Європі, - йдеться у заяві Командування силами США в Європі. - Передовий штаб буде дуже важливим для втілення цих завдань».

«Для нас честь стояти пліч-о-пліч з нашими польськими союзниками», - заявив генерал-майор США Терренс Маккенрік під час урочистої церемонії в Познані 20 листопада.

Посол Сполучених Штатів Америки у Польщі Джорджет Мосбахер наголосила, що створення передового штабу V Корпусу у Польщі стане важливим кроком розбудови не лише двосторонніх відносин, але і зміцнить безпеку в Європі.

«Сьогодні ми оголошуємо про створення передового штабу V Корпусу, - заявила Мосбахер на церемонії, - це ще зблизить наші військові сили і забезпечить кращу інтеграцію та оптимізацію на наступні роки та десятиліття. Це справді визначна подія, яка наближає нас до досягнення стратегічних та оперативних цілей в регіоні та поза ним».

У лютому Пентагон оголосив про відновлення V Корпусу з передовим елементом в Європі. В командуванні заявили, що штаб відіграватиме важливу роль в координації військових навчань в Чорноморському регіоні та на Балканах, йдеться в заяві USAREUR.

Відкриття передового штабу стало можливим після підписання 9 листопада угоди про Співпрацю в сфері безпеки між США та Польщею.

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