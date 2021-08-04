Вакцина Pfizer може отримати повне схвалення у США вже за кілька тижнів - ЗМІ

Адміністрація США з контролю над продуктами харчування та ліками може надати повне схвалення вакцини Pfizer від COVID-19 вже на початку вересня, пише The New York Times, посилаючись на повідомлення поінформованих джерел.

Сподівання на те, що повне схвалення вакцини може відбутись вже за пару тижнів висловив і д-р Ентоні Фаучі, головний інфекціоніст США та головний медичний радник президента США Джо Байдена. Про це він заявив у коментарі для CNN.

«Вони сказали, що це відбудеться до кінця місяця. Сподіваюсь, що це буде навіть швидше», - зауважив Фаучі в інтерв‘ю CNN у вівторок, пише Yahoo News.

Повне затвердження вакцини є важливим сигналом для американців, вважає Фаучі, але вказує, що наявна інформація вже переконливо доводить ефективність та безпечність цієї вакцини. Повне схвалення також полегшить можливість для університетів та бізнесу приймати рішення про обов‘язковість вакцинацій для студентів та працівників, зауважив експерт.

Наразі вакцини Pfizer, Moderna та Johnson&Johnson схвалено у США для застосування в надзвичайних умовах пандемії. Pfizer подав документи на повну сертифікацію в травні.

В статті використано матеріали CNN, The New York Times.

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