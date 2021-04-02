CDC: Вакциновані від COVD-19 можуть безпечно подорожувати

Ті, хто пройшов повний курс вакцинації від COVID-19, можуть подорожувати безпечно, заявили Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) у п‘ятницю.
Вакциновані особи також звільняються від обов’язкового проходження тесту на COVID-19 до і після подорожей зі США, крім випадків, якщо такі вимоги висуває країна призначення.
Все ж, залишається в силі вимога надати негативний результат аналізу на коронавірус при посадці на літак, що прямує до США. Вимогу було введено в січні.
Незалежно від статусу вакцинації, подорожуючі повинні носити маски і дотримуватись соціального дистанціювання.
Такі рекомендації американських епідеміологів базуються на результатах застосування вакцин у США в реальному житті, заявила Рошель Валенські у п‘ятницю.
Цього тижня Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) підтвердили ефективність вакцин виробництва Pfizer та Moderna на рівні 90% для запобігання коронавірусній хворобі в умовах реального життя.
У дослідженні CDC взяло участь 3 950 осіб, які після вакцинації регулярно робили тест на коронавірус.
Навіть після першої дози вакцини, ризик захворювання зменшився на 80%, йдеться в дослідженні, результати якого було опубліковано в понеділок.
Вакцинація також запобігає асимптоматичним випадкам COVID-19, йдеться в дослідженні.
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