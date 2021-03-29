15% американців пройшли повну вакцинацію від COVID-19

51 мільйон американців пройшли повну вакцинацію від COVID-19, що включає щеплення двома дозами вакцини Moderna або Pfizer, чи однією дозою вакцини Johnson&Johnson. Такі дани оприлюднили Центри США з контролю над хворобами (CDC).

У США було проведено 143 мільйони щеплень від COVID-19. Більше 15% населення пройшло повне вакцинування, а майже третина населення отримала щонайменше одне щеплення.

Президент США Джо Байден оголосив про плани до 1 травня зробити вакцинацію від COVID-19 доступною для кожного бажаючого дорослого у США а також досягнути позначки у 200 мільйонів щеплень за перші 100 днів його президентства.

За минулий тиждень кількість нових випадків заражень у США зросла на 9%, порівняно з попереднім тижнем.

Директорка CDC Рошель Валенські під час брифінгу для преси в четвер висловила занепокоєння через поширення нових штамів коронавірусу на території США. «Нас непокоїть зростання», - заявила Валенські про поширення нових штамів, які було виявлено вже практично у кожному штаті.

Вона привернула увагу до Європи, де країни змушені знову вдаватись до карантинних обмежень та локдаунів з огляду на нові спалахи епідемії.

«Ми не хочемо, щоб знову почали швидко зростати випадки заражень, а це дуже можливо», - додала Валенські.

Посадовиця все ж висловила оптимізм стосовно швидкого розповсюдження вакцини: «Ми близькі до вакцинування значно більшої кількості людей».

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