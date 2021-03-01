Зроблена в Індії вакцина AstraZeneca прибуде до Канади в середу - Reuters

Перша партія 500 000 доз вакцини від COVID-19, яка була розроблена компанією AstraZeneca та Оксфордським університетом і вироблена інститутом Serum в Індії, надійде до Канади у середу. Про це заявив голова компанії Verity Pharmaceuticals Говард Глейз, повідомляє Reuters.

У п’ятницю Канада сертифікувала дві версії вакцини AstraZeneca, включно із версією зробленою на заводі в Індії. Реєстрація відбулась за рекордно швидкий строк - шість тижнів, згідно з інформацією Verity Pharmaceuticals. Канада звернулась до індійського виробника після того, як європейський завод AstraZeneca зіткнувся із проблемами в січні.

«Це були блискавичні шість тижнів, - наводить Reuters слова Глейза. - Регулятори сфери охорони здоров‘я справді перевершили себе ... Вони працювали 24 години на добу».

Канада планує закупити 2 мільйони доз вакцини Serum та Verity.

Прем‘єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив, що кожен бажаючий канадець зможе зробити щеплення до вересня.

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