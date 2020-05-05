Вакцина від коронавірусу готова до клінічних випробувань у США

Дві світові фармацевтичні компанії у вівторок оголосили про початок клінічних випробувань у США експериментальної вакцини проти коронавірусу.

Американська Pfizer і німецька BioNtech заявили, що у випадку, якщо вакцина доведе свою ефективність та безпеку, вона буде готова для масового використання вже наприкінці цього року.

Прототип вакцини розроблено із застосуванням технології так званої «розумної молекули, посланця РНК», яка надає команду клітині виробляти відповідні протеїни. Реагуючи на такі протеїни, за задумом дослідників, імунна система вчитиметься виробляти антитіла до коронавірусу.

Наразі в світі втілюється 108 проектів з розробки вакцини від COVID-19. Вісім з таких розробок схвалено для клінічних випробувань, згідно до даних Всесвітньої організації з охорони здоров‘я.

У США Національний інститут охорони здоров’я першим у світі почав клінічні випробування вакцини на людях в березні.

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