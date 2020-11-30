Moderna заявляє про 100% ефективність своєї вакцини проти важких випадків COVID-19

Компанія Moderna оприлюднила перші результати третього етапу тестування свого прототипу вакцини, що охоплював 30 000 осіб.

Прототип показав 94,1% ефективності у запобіганні появі симптомів коронавірусу і 100% ефективності у запобіганні складного перебігу захворювання, йдеться у прес-релізі компанії. Жоден з учасників випробування, в групі, яка отримала два щеплення експериментальною вакциною, не мав важкого перебігу хвороби, порівняно з 30 такими особами в групі, яка отримувала плацебо.

«Позитивні попередні результати підтверджують здатність нашої вакцини запобігати хворобі, яку викликає COVID-19 з ефективністю у 94,1% і, що важливо, здатність нашої вакцини запобігати складним випадком хвороби викликаної COVID-19»,- заявив керівник Moderna Стефан Бансел

Вже в понеділок Moderna планує подати заявку до Адміністрації США з контролю якості харчових продуктів та ліків (FDA) з метою отримання дозволу на застосування вакцини у надзвичайних умовах. Компанія подає подібний запит і до європейського регулятора Європейської агенції з ліків.

Принцип дії вакцини Moderna подібний до принципу дії вакцини, розробленої компаніїю Pfizer разом з BioNTech. Розробники цієї вакцини заявляють про її ефективність на рівні 95%. Очікується, що FDA ухвалить рішення щодо вакцини Pfizer 10 грудня.

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