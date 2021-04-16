США привітали прибуття вакцини Pfizer в Україну

Сполучені Штати вітають прибуття вакцини за програмою COVAX в Україну. Про це повідомило посольство США у Києві.

"США пишаються підтримкою COVAX у доставці вакцин проти COVID-19 в Україну", - мовиться у повідомленні на сторінці посольства у Фейсбук.

Як там зазначається, Сполучені Штати є найбільшим у світі донором міжнародної програми COVAX і зробили внесок у сумі 4 млрд. дол. до цієї програми.

Як заявила прес-служба посольства, Сполучені Штати продовжують відігравати критично важливу роль у наданні українцям безпечних та якісних вакцин. Безоплатні вакцини за програмою COVAX, у кінцевому підсумку, мають отримати до 20% населення України – тобто понад 8 млн. осіб.

Про те, що перша партія вакцини Pfizer від американського виробника уже в Україні, повідомив у п'ятницю на своїй сторінці у Фейсбук головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Як він зазначив, "Сьогодні в Україну прилетіло 117 тис. доз вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech".

Ляшко нагадав, що вакцина, розроблена спільно німецькою біотехнологічною компанією BioNTech та американським фармакологічним концерном Pfizer, отримана в рамках міжнародної ініціативи COVAX.

Він також уточнив, що торговельна назва цієї вакцини Comirnaty і що щеплення вакциною Comirnaty розпочнеться вже 18 квітня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Як пообіцяв міністр охорони здоров'я Максим Степанов, усі 10 мільйонів доз надійдуть в Україну впродовж нинішнього року.

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