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В Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19

Фото: медпрацівниця з препаратом COVISHIELD, вакциною AstraZeneca від COVID-19, що виробляється в Мумбаї, Індія

Перша партія вакцини від коронавірусу уже в Україні. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як він написав, "Вантажний літак з вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлився в Україні. Першу партію в пів мільйона доз отримано".

За словами міністра, після розмитнення вантажу вакцина поїде в регіони, де почнуть робити щеплення згідно з першим етапом вакцинації.

Вакцину індійського виробництва доставлено з Мумбаї.

Напередодні Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало цю вакцину для екстреного медичного застосування.

Як повідомило МОЗ, медпрепарат Oxford/AstraZeneca розроблений Оксфордським університетом спільно з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Цю вакцину для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я; дозвіл на її використання дали також Велика Британія, Європейський Союз та Індія. Згаданий препарат виробляється в Індії і має торговельну назву Covishield.

Отриманих 500 тисяч доз вистачить для вакцинування 250 тисяч людей: адже, як пояснюють у МОЗ, для повної імунізації необхідні дві дози з інтервалом у 28 днів.

Непередодні в офісі президента пообіцяли, що після вирішення логістичних проблем Україна отримуватиме нові поставки вакцини щотижня.

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Волонтерські організації, які досі допомагають Україні із США. Відео
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Волонтерські організації, які досі допомагають Україні із США. Відео

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