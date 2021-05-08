Китайська вакцина Sinopharm отримала схвалення ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров‘я зареєструвала для використання в надзвичайних умовах вакцину від коронавірусу китайського виробництва Sinopharm. Організація також може незабаром прийняти рішення щодо іншої китайської вакцини - Sinovac.

Раніше ВООЗ схвалив для використання в надзвичайних умовах вакцини виробництва Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna та два варіанти вакцини AstraZeneca.

«Додавання цієї вакцини до переліку дозволить швидко прискорити отримання доступу до вакцини від COVID-19 для країн, які прагнуть захистити працівників сфери охорони здоров‘я та населення в зоні ризику», - заявила д-р Маріанджела Сімао, заступниця директора ВООЗ.

Схвалення для цієї вакцини дозволять її використання про програми COVAX, покликаної забезпечити доступ до щеплень в бідніших країнах. Це схвалення також дозволить прискорити регуляторне схвалення вакцини країнами, сподіваються у ВООЗ.

Вакцину Sinopharm вже активно використовують у Китаї та низці країн. Цю вакцину рекомендовано для застосування для осіб віком від 18 років. Курс вакцинації складає два щеплення, заявив голова ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

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