Facebook заблокував кампанію «російського походження», спрямовану проти вакцинації

Facebook заблокував 65 акаунтів у своїй соцмережі та 243 акаунти в Instagram, які поширювали неправдиву інформацію щодо вакцин проти COVID-19.

Кампанія мала «російське походження» і «була пов‘язана з фірмою Fazze, дочірньою компанією маркетингової фірми, зареєстрвоаної в Великій Британії, яка діє з території Росії», заявили у Facebook.

«Відмиванням дезінформації» назвав кампанію відповідальний за збір інформації у Facebook Бен Німмо. «Справді, кампанія діяла в якості відмивання дезінформації на низці платформ», - заявив він в коментарі пресі.

Серед прикладів дезінформації, яку поширювала мережа восени та взимку 2020 року, Facebook наводить «повідомлення та меми, де йшлося, що вакцина від COVID-19 фірма AstraZeneca перетворить людей на шимпанзе». Також мережа поширювала буцімто вкрадену хакерським чином інформацію від AstraZeneca, де містились негативні відгуки про вакцину Pfizer.

Кампанію в основному було спрямовано на аудиторію в Індії та Латинській Америці. Facebook заявив, що привернули увагу до кампанії, яку проводила Fazze, користувачі з Німеччини та Франції.

В статті використано матеріали AFP, Reuters.

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