У США 100 млн дорослих повністю вакцинувались від COVID-19

В США зроблено 237 мільйонів щеплень від COVID-19. 100 мільйонів американців пройшли повний курс вакцинації, оголосили в Білому домі.

«Сто мільйонів американців відчули полегшення та впевненість від усвідомлення того, що після довгого і важкого року, вони захистились від пандемії», - оголосив директор Білого дому з питань стримування коронавірусу Джефф Зієнтс у п‘ятницю.

Зієнтс нагадав, що вакцинація захищає не лише особу, яка отримала щеплення, але і сприяє захисту тих, з ким вона спілкується. Він також вказав, що люди, які отримали вакцинацію, можуть безпечно без маски перебувати в контакті з іншими людьми, крім перебування в закритих приміщеннях в натовпі.

«Сто мільйонів американців можуть дотримуватись нових рекомендацій Центрів США з контролю над захворюваннями, виданих цього тижня і насолоджуватись прогулянкою в парку з родиною, обідом чи спілкуванням з друзями та багатьма іншими видами діяльності на відкритому повітрі, без необхідності вдягати маску», - додав посадовець.

Наразі кількість нових заражень зменшується в більше ніж половині американських штатів. На середу середня щоденна кількість нових заражень у США склала 52 600, що на 26% менше ніж в минулі два тижні і порівняно до рівнів жовтня, перед зимовою хвилею пандемії, пише New York Times.

Світовими епіцентрами коронавірусу на тепер називають Індію та Бразилію, де відбувається значний спалах інфекції. В п’ятницю кількість нових випадків заражень коронавірусом в Індії склала 386 400, а кількість смертей за 24 години наблизилась до 3 500. В Бразилії реєструють 2 400 кількість смертей від коронавірусу за добу, дещо менше ніж 3 000, зареєстровані два тижні тому. Кількість смертей від коронавірусу в Бразилії за час пандемії перевищила 400 000. Лише в США зареєстровано більшу кількість жертв.

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