Вакцина Pfizer захищає від COVID-19 впродовж 6 місяців, заявили в компанії

Вакцина від коронавірусу Pfizer/BioNTech надає захист впродовж шести місяців. Такі результати третьої фази тестування оприлюднили в компанії в четвер.

«Вакцина була на 100% ефективною проти тяжкого перебігу хвороби, у відповідності до визначення Центрів США з контролю над захворюваннями (CDC) та на 95,3% ефективною проти тяжкого перебігу захворювання на COVID-19, у відповідності до визначення Адміністрації США з контролю над продуктами харчування та ліками», - йдеться в повідомленні компаній.

В понеділок Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) підтвердили ефективність вакцин виробництва Pfizer та Moderna на рівні 90% для запобігання коронавірусної хвороби.



Також в компанії повідомили, що вакцина є ефективною проти штаму коронавітрусу В.1.135, поширеного в Південній Африці. Раніше дослідники висловлювали побоювання, що цей штам може не реагувати на вакцину.

В понеділок Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) підтвердили ефективність вакцин виробництва Pfizer та Moderna на рівні 90% для запобігання коронавірусної хвороби.

У дослідженні CDC взяло участь 3 950 осіб, які після вакцинації регулярно робили тест на коронавірус.

Навіть після першої дози вакцини, ризик захворювання зменшився на 80%, йдеться в дослідженні, результати якого було опубліковано в понеділок.

Вакцинація також запобігає асимптоматичним випадкам COVID-19, йдеться в дослідженні.

Дивіться також: У США рахують дні до початку вакцинації усіх дорослих. Відео