Американці зможуть отримати третю дозу вакцини Pfizer чи Modernа вже у вересні

Американці зможуть отримати щеплення третьою дозою вакцини Pfizer або Moderna вже наступного місяця. Про це в середу заявив головний хірург країни Вівек Мурті.

«Наше рішення з клінічної експертизи полягає в тому, що настав час оголосити план підсилення вакцинацій від COVID-19», - сказав Мурті під час брифінгу в Білому домі.

Вакцинація третьою дозою буде спершу проводитись серед найбільш вразливих верств населення, «включаючи медпрацівників, мешканців геронтологічних центрів та інших осіб старшого віку. Ми також вакцинуватимемо мешканців будинків постійного догляду», заявив посадовець.

Він додав, що навіть найефективніші вакцини з часом втрачають свою силу.

Вакцинацію третьою дозою планується робити через вісім місяців після другого щеплення вакцинами Pfizer чи Moderna. Очікується, що рекомендації стосовно додаткового щеплення вакциною Johnson&Johnson буде оголошено незабаром.

США минулого тижня оголосили вакцинацію додатковою дозою щеплень для осіб з послабленим імунітетом.

План додаткових вакцинацій всіх американців може запрацювати вже з 20 вересня, заявили в Міністерстві внутрішньої безпеки в середу. Вакцинації будуть здійснюватись після того, як відповідні схвалення нададуть Адміністрація США з контролю над продуктами харчування а також Центри США з контролю над захворюваннями.

«Ми готові запропонувати додаткове щеплення для всіх американців починаючи з 20 вересня і через вісім місяців після другого щеплення, зробленого особою», - йдеться в заяві Міністерства.

Дивіться також: Як на ситуацію в Афганістані реагують в Європі?