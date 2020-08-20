Зіпсували свято. Поліція відключила струм в голлівудському маєтку за вечірки в часи пандемії

«Ахілесосвою п’ятою» боротьбою з коронавірусом назвала голлівудські молодіжні вечірки місцева газета LA Times.

«Ми зачиняємо бізнес, інспектуємо робочі місця, змінюємо освітній процес, щоб стримати COVID-19. Але ми цілком «за», коли йдеться ... про вечірки серед молоді в окрузі Лос-Анджелес», - нарікає видання.

Два тижні тому мер міста Ерік Гарсетті заборонив проведення масових заходів і оголосив, що відключатиме водопостачання та електроенергію в оселях та комерційних установах, якщо там неодноразово проводились вечірки без дотримання норм соціального дистанціювання.

Однак, в одному голлівудських маєтків було проведено масштабну вечірку лише через декілької днів після рішення мерії, повідомляє NPR з посиланням на інформацію влади. Поліція прибула на місце під час вечірки і попередила, що подальші порушення можуть стати приводом для звернення до мерії. Все ж в маєтку було проведено ще одну бучну вечірку всього лише через декілька днів.

Через це поліція відключила струм та воду в маєтку.

Мерія не назвала ім‘я власника, або адресу маєтку. LA Times писав, що у будинку, що належить зірці TikTok Брайс Холл неодноразово відбувались вечірки в часи пандемії.

Поліція може відключити водопостачання та струм ще у трьох маєтках на Голлівудських пагорбах, пише NPR.

«В той час, коли ми втратили більше 2000 лосанджелесців і більше 170 000 американців через COVID-19, потрібно щоб кожен мешканець дотримувався надзвичайно важливих пересторог, щоб зупинити вірус, - заявив Гарсетті в середу. - Це значить не проводити і не брати участь у вечірках, які наражають на ризик їх самих, їхніх сусідів та багатьох інших».

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